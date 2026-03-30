Dan de Alta al Minero Rescatado en Rosario, Sinaloa; Esto sabemos de su Estado de Salud

José Alejandro Cástulo Colín, minero rescatado esta mañana de la mina Santa Fe ubicada en Rosario, Sinaloa, fue dado de alta, el hecho se confirmó en entrevista con el secretario de Salud, Cuitláhuac, González Galindo.

“Se fue de alta del hospital en buenas condiciones, y bueno él es un masculino de 44 años, que la verdad es que le da también le favorece mucho”, dijo Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud.

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