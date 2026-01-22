Inicio Nacional Seguridad Explota Pipa Tras Accidente en Tramo de la Vía México-Tuxpan, en Tulancingo, Hidalgo

Explota Pipa Tras Accidente en Tramo de la Vía México-Tuxpan, en Tulancingo, Hidalgo

Una pipa explotó la madrugada de este jueves en la vía México-Tuxpan, cerca de Tulancingo, Hidalgo, luego de un accidente, de acuerdo con reportes preliminares.

El accidente ocurrió a la altura de la caseta de San Alejo, luego de que la pipa cayó de un puente, indicaron medios locales.

Presuntamente, el tractocamión de doble remolque transportaba hidrocarburo.

