FGR Solicita Orden de Aprehensión en Contra de Contralmirante de la Marina por Huachicol Fiscal

Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, contralmirante de la Marina, por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos.

El contralmirante y su defensa no se presentaron a la audiencia programada para hoy en los juzgados federales del Altiplano, donde se le realizaría la imputación correspondiente.

Por esa razón, el Ministerio Público pidió a la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez llevar a cabo una audiencia privada para solicitar la detención y presentación del imputado ante la impartidora de justicia.



Con información de N+.

spb