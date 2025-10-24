Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a cuatro presuntos integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos Juana María “N”, alias La Conta, relacionada con tráfico de armas y narcóticos, así como lavado de dinero.

Así lo informó el Gabinete de Seguridad hoy, 24 de octubre de 2025, que además reportó el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y un vehículo.

Cateos y detenciones en Tamaulipas

De acuerdo con un comunicado, las detenciones ocurrieron durante tres cateos ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los hechos ocurrieron en tres inmuebles de las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, en el municipio de Matamoros.

Ahí, los agentes detuvieron a Juana María “N”, Guillermo Gamaliel “N”, Aldri Jhair “N” y Alán Alexis “N”, presuntos miembros de una célula delictiva dedicada al contrabando de armas y drogas en la región.

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y la @FGJ_Tam realizaron 3 cateos donde detuvieron a 4 integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos Juana María “N”, alias “La Conta”, relacionada con tráfico de armas y… pic.twitter.com/ejhEpWZApT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

Arsenal y dinero decomisados

Además, en los domicilios cateados, las fuerzas de seguridad aseguraron lo siguiente:

Cuatro armas de fuego largas.

Tres armas cortas.

Siete cargadores.

150 cartuchos de diversos calibres.

Un vehículo.

Una caja fuerte.

20 mil 600 dólares americanos.

Seis computadoras portátiles.

Seis equipos telefónicos.

Diversa documentación.

Traslado al MP

El Gabinete de Seguridad añadió que Juana María “N” es operadora de actividades de tráfico de armas y lavado de dinero para el citado grupo delictivo.

También notificó que ella y los otros tres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.

