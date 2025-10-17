Millonario Golpe al Cártel de Tláhuac: Hallan Predio para Empacar Droga y Detienen a Dos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), en coordinación con Fuerzas Federales, detuvieron a dos presuntos integrantes del cártel de Tláhuac y aseguraron un predio utilizado para empacar droga.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan 'N' de 43 años, y Kevin Gabriel 'N' de 32 años, quienes operaban en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, y se dedicaban a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y el homicidio.

La droga incautada, podría traducirse en 20 mil dosis, con un precio en el mercado de aproximadamente 2 millones 300 mil pesos, o 125 mil dólares.

Mediante su cuenta de X, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, confirmó que los detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en dichas alcaldías y agradeció el apoyo del Gabiente de Seguridad.

Seguimos con el combate frontal a los generadores de violencia. Resultado de trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en @Alc_Iztapalapa, donde detuvieron a dos hombres y aseguraron dos armas de fuego y alrededor de 10 kilogramos de… pic.twitter.com/1IzagXybYS — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 17, 2025

¿Cómo fue el operativo contra el Cártel de Tláhuac?

Los elementos capitalinos, en coordinación con personal de las Secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA), de Marina Armada de México (SEMAR), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital, ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde aseguraron:

10 kilogramos de la droga posiblemente cocaína.

Dos armas de fuego.

Detuvieron a dos hombres.

Previamente, se tuvo conocimiento de un predio localizado en calles de la colonia San Miguel Teotongo de dicha alcaldía, al parecer, era utilizado para el almacenamiento y embalaje de droga, por lo que se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación.

Fue así que se reunieron datos de prueba suficientes que permitieron un cateo en dicho inmueble, ubicado en la avenida Capulín y la cerrada Vicente Guerrero, donde se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial.

Por lo anterior, el inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial; en tanto, los dos detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Con información de N+

