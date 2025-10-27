Fuerzas de seguridad federales y estatales catearon en Tierra Blanca, Veracruz, tres domicilios vinculados a Rafael “N”, alias El Fallo, presunto jefe de plaza en ese municipio, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los predios —relacionados con extorsiones, secuestros y robos con violencia— los agentes aseguraron armas, vehículos, cámaras fotográficas, celulares, dinero, entre otros insumos, con una afectación económica de más de 45 millones de pesos a la delincuencia organizada.

El Gabinete de Seguridad federal informó que los cateos fueron encabezados por la Marina-Armada de México (Semar), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

¿Dónde ocurrieron los cateos?

En un comunicado, detalló que luego de labores de investigación de campo y gabinete en el municipio, se catearon tres domicilios en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca.

En esos inmuebles, los agentes localizaron lo siguiente:

Cuatro armas de fuego largas.

de fuego largas. 166 cartuchos

Seis granadas

39 vehículos

Nueve tractocamiones

Seis camiones de volteo

de volteo Dos vehículos tipo pipa

Dos remolques

Dos retroexcavadoras

Una camioneta tipo redilas

tipo redilas Cinco motocicletas

Una contadora de billetes

Cinco cámaras fotográficas

fotográficas Una videocámara

17 equipos telefónicos

Dinero en efectivo

en efectivo Otros aparatos electrónicos

Gran afectación económica a la delincuencia

La acción representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos, añadió el Gabinete de seguridad.

Además, se logró “una merma logística a las operaciones de esa facción en la región al haber asegurado vehículos, maquinaria y diverso equipo”.

Los objetos asegurados y el resguardo de los inmuebles quedaron bajo disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

