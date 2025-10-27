Golpe al CJNG en Veracruz: Catean Predios Ligados a Rafael ’N’, Jefe de Plaza en Tierra Blanca
Las fuerzas de seguridad logran decomiso de armas, vehículos, dinero, celulares y varios artículos, con una afectación económica millonaria a la delincuencia organizada
Fuerzas de seguridad federales y estatales catearon en Tierra Blanca, Veracruz, tres domicilios vinculados a Rafael “N”, alias El Fallo, presunto jefe de plaza en ese municipio, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En los predios —relacionados con extorsiones, secuestros y robos con violencia— los agentes aseguraron armas, vehículos, cámaras fotográficas, celulares, dinero, entre otros insumos, con una afectación económica de más de 45 millones de pesos a la delincuencia organizada.
El Gabinete de Seguridad federal informó que los cateos fueron encabezados por la Marina-Armada de México (Semar), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
¿Dónde ocurrieron los cateos?
En un comunicado, detalló que luego de labores de investigación de campo y gabinete en el municipio, se catearon tres domicilios en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca.
En esos inmuebles, los agentes localizaron lo siguiente:
- Cuatro armas de fuego largas.
- 166 cartuchos
- Seis granadas
- 39 vehículos
- Nueve tractocamiones
- Seis camiones de volteo
- Dos vehículos tipo pipa
- Dos remolques
- Dos retroexcavadoras
- Una camioneta tipo redilas
- Cinco motocicletas
- Una contadora de billetes
- Cinco cámaras fotográficas
- Una videocámara
- 17 equipos telefónicos
- Dinero en efectivo
- Otros aparatos electrónicos
En Veracruz, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SP_Veracruz cumplimentaron tres órdenes de cateo en domicilios vinculados a una célula delictiva.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 27, 2025
En las acciones se aseguraron cuatro armas largas, cartuchos, 6… pic.twitter.com/MfpSMGhYeP
Gran afectación económica a la delincuencia
La acción representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos, añadió el Gabinete de seguridad.
Además, se logró “una merma logística a las operaciones de esa facción en la región al haber asegurado vehículos, maquinaria y diverso equipo”.
Los objetos asegurados y el resguardo de los inmuebles quedaron bajo disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.
