Las fuerzas de seguridad logran decomiso de armas, vehículos, dinero, celulares y varios artículos, con una afectación económica millonaria a la delincuencia organizada

Operativo de fuerzas de seguridad federales en Tierra Blanca, Veracruz. Foto: Gabinete de Seguridad

Fuerzas de seguridad federales y estatales catearon en Tierra Blanca, Veracruz, tres domicilios vinculados a Rafael “N”, alias El Fallo, presunto jefe de plaza en ese municipio, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los predios —relacionados con extorsiones, secuestros y robos con violencia— los agentes aseguraron armas, vehículos, cámaras fotográficas, celulares, dinero, entre otros insumos, con una afectación económica de más de 45 millones de pesos a la delincuencia organizada.

El Gabinete de Seguridad federal informó que los cateos fueron encabezados por la Marina-Armada de México (Semar), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

¿Dónde ocurrieron los cateos?

En un comunicado, detalló que luego de labores de investigación de campo y gabinete en el municipio, se catearon tres domicilios en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca.

En esos inmuebles, los agentes localizaron lo siguiente:

  • Cuatro armas de fuego largas.
  • 166 cartuchos
  • Seis granadas
  • 39 vehículos
  • Nueve tractocamiones
  • Seis camiones de volteo
  • Dos vehículos tipo pipa
  • Dos remolques
  • Dos retroexcavadoras
  • Una camioneta tipo redilas 
  • Cinco motocicletas
  • Una contadora de billetes
  • Cinco cámaras fotográficas
  • Una videocámara
  • 17 equipos telefónicos
  • Dinero en efectivo
  • Otros aparatos electrónicos

Gran afectación económica a la delincuencia

La acción representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos, añadió el Gabinete de seguridad.

Además, se logró “una merma logística a las operaciones de esa facción en la región al haber asegurado vehículos, maquinaria y diverso equipo”.

Los objetos asegurados y el resguardo de los inmuebles quedaron bajo disposición del agente del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

