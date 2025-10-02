Detienen a 'El Chuacheneger’, Jefe de Plaza del CJNG en Tabasco

El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido Alejandro ’N’, alias El Chuacheneger o El Diablito, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tabasco.

El Chuacheneger fue arrestado en Villahermosa, cuando viajaba a bordo de un auto con reporte de robo.

Información en desarrollo…

