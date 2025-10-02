Detienen a 'El Chuacheneger’, Jefe de Plaza del CJNG en Tabasco
'El Chuacheneger’ o 'El Diablito' fue detenido en Villahermosa, Tabasco, cuando viajaba a bordo de un auto con reporte de robo
El Gabinete de Seguridad informó que fue detenido Alejandro ’N’, alias El Chuacheneger o El Diablito, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tabasco.
El Chuacheneger fue arrestado en Villahermosa, cuando viajaba a bordo de un auto con reporte de robo.
Información en desarrollo…
