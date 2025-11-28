Héctor Elizalde y César Oliveros Llegan a la FGR como Parte de los Nuevos Cambios

Este viernes 28 de noviembre 2025, Héctor Elizalde Mora asume la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en lugar de Felipe de Jesús Gallo.

Por otra parte también designó a César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en sustitución de Alfredo Higuera Bernal.

En tanto, en el directorio de la fiscalía general de la República, ya aparece la fotografía institucional de la fiscal Ernestina Godoy como encargada de despacho.

Se trata de los primeros cambio bajo el mando de Ernestina Godoy, como encargada de despacho en la FGR, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Ernestina Godoy fue nombrada este jueves por Alejandro Gertz Manero Titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Antes de asumir como encargada de despago de la FGR, Ernestina Godoy, encabezaba la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En tanto, Alejandro Gertz Manero indicó en carta de renuncia que, la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como Embajador de México ante un "país amigo".

¿Quién es Héctor Elizalde Mora?

Es abogado

Fue director general de Investigación Criminal en Fiscalías Desconcentradas en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Fue director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en la Fiscalía General de la República de 2016 a 2019

Fue director General de Inteligencia Operativa en la Secretaría de Gobernación de 2015 a 2016

Fue director General de Apoyo Táctico en la Secretaría de Gobernación de 2010 a 2015

¿Qué es la Agencia de Investigación Criminal?

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) es un órgano desconcentrado de la FGR.

Su objetivo es la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones para combatir tácticamente el fenómeno delictivo, a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos.

¿Quién es César Olivares Aparicio?

De acuerdo con su currículum publicado en la página de la Fiscalía de la CDMX:

Es abogado

Se desempeñó como Coordinador General de Investigación de Delitos de Alto Impacto de 2019 a 2020

