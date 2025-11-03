Explota Carro Alegórico en Mazatepec, Morelos, en Desfile de Día de Muertos y Deja 10 Heridos.

La noche del domingo 2 de noviembre se registró la explosión de un carro alegórico en el municipio de Mazatepec, Morelos, durante el desfile organizado por el Día de Muertos, lo que dejó al menos 10 heridos, informaron autoridades.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que los hechos ocurrieron durante la caravana "Almas que Andan, Luces que Guían", cuando se activaron artefactos pirotécnicos que provocaron el estallido en la parte trasera del vehículo.

"Durante una actividad en el municipio de Mazatepec, se presentó un incidente por el uso de pirotecnia en un carro alegórico, que provocó lesiones a algunos participantes", señaló la dependencia en su cuenta oficial de Facebook.

En videos compartidos en redes, se observa el avance del contingente por las calles de la demarcación y de pronto, luces se expanden, seguidas de una fuerte detonación, así como gritos de los presentes. El carro alegórico, donde viajaban al menos cuatro mujeres maquilladas como catrinas, era jalado por un tractor.

"De forma inmediata, la CEPCM estableció comunicación con las autoridades municipales —primeros respondientes— y con los cuerpos de rescate, a fin de supervisar la atención y proporcionar apoyo adicional si así se requiriera", se indicó en un comunicado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, al menos ocho heridos fueron trasladados al Hospital General de Tetecala para valoración médica, donde se reportaron fuera de peligro.

En un posicionamiento posterior, la CEPCM comunicó que la cifra oficial fue de 10 personas lesionadas.

"Todas se reportan fuera de peligro, ya que únicamente necesitaron suturas y curaciones", indicó.

La autoridad de Protección Civil llamó a que la ciudadanía tuviera cuidado con el uso de pirotecnia y exhortó a que se informen de los canales oficiales para fortalecer la seguridad durante celebraciones tradicionales.

¿Qué dijo el Ayuntamiento de Mazatepec?

Por la explosión del carro alegórico, el Ayuntamiento de Mazatepec calificó la situación como "lamentable" y suspendió el desfile de Día de Muertos.

"El H. Ayuntamiento de Mazatepec informa a la ciudadanía que debido a un accidente ocurrido con uno de los carros alegóricos, se suspende la continuidad del desfile del Día de Muertos", publicó en Facebook.

El gobierno local dijo que se encontraba al pendiente de la atención y el estado de salud de los heridos y reiteró su compromiso con el bienestar de la población.

