México Registra Casi Dos Mil Denuncias Diarias de Abuso Sexual Infantil en Internet

Más de 300 millones de niños son víctimas de abuso y explotación sexual en internet al año, con un caso reportado cada segundo, según reveló un informe del Instituto Childlight -de la Universidad de Edimburgo- publicado hoy, 27 de mayo de 2024.

Lo anterior significa que uno de cada ocho niños ha sido víctima de la toma, intercambio y exposición no consentida de imágenes sexuales y videos.

Los delitos incluyen desde la llamada 'sextorsión' hasta el abuso de la inteligencia artificial (IA) para crear videos y fotos manipuladas.

