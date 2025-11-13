México y EUA Bloquean Operaciones Financieras del Cártel del Pacífico

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, implementó medidas para bloquear operaciones financieras del Cártel del Pacífico y entidades extranjeras vinculadas a esquemas de lavado de dinero internacional.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana trabajó conjuntamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) estadounidenses para suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a este grupo criminal.

El operativo resultó en la designación de 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas: 26 por parte de OFAC (siete físicas y 19 empresas) y cinco entidades adicionales identificadas por la UIF, tras un análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional.

¿Qué encontraron las investigaciones financieras?

Las investigaciones determinaron que 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.

El esquema utilizaba sociedades constituidas específicamente para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del entramado financiero transnacional.

Como resultado, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

Estas acciones forman parte del compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y cumplen con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero.

El gobierno mexicano, a través de la SHCP y la UIF, reafirma su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero, combatir actividades de lavado de dinero y consolidar la cooperación internacional contra la delincuencia organizada.

