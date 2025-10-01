Operativo en Zona Diamante de Acapulco: Detienen a Menores de Edad Integrantes de 'Los Rusos'

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvo en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero, a cuatro presuntos miembros del grupo delictivo de Los Rusos, entre ellos tres menores de edad.

La dependencia destacó que con dicha operación se mermaron actividades de reclutamiento de menores por parte de esa organización.

En el despliegue de seguridad participó personal de la Octava Región Naval, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y de la Guardia Nacional (GN), añadió.

Detención en Acapulco

En un comunicado, la Marina informó que la detención se realizó en el fraccionamiento Marina Diamante, de la colonia Diamante Aeropuerto, en Acapulco, y derivó de recorridos de vigilancia terrestre en la zona.

Así, el personal detuvo a cuatro hombres y logró el aseguramiento de narcóticos y material logístico diverso:

Una camioneta.

Un arma larga.

77 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Cinco cargadores.

16 bolsas transparentes con vegetal verde con características similares a la marihuana.

191 bolsitas transparentes de una sustancia granulada blanca con características similares a la droga conocida como “cristal”.

Cinco teléfonos celulares.

Traslado de detenidos

La Semar agregó que los detenidos, así como la presunta droga y los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

“Estos resultados forman parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la coordinación con las fuerzas de los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad y la justicia en el estado de Guerrero”, sostuvo.

La Marina reafirmó su compromiso en materia de seguridad y para combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas en el sur del país.

