Rinde Protesta Aureliano Hernández como Nuevo Auditor Superior de Federación: ¿Quién es?

Aureliano Hernández Palacios Cardel se convirtió este martes 10 de marzo de 2026 en el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras ser designado por el Pleno de la Cámara de Diputados con mayoría calificada. El funcionario rendirá protesta de ley en el mismo recinto legislativo y asumirá formalmente el cargo el próximo 15 de marzo.

472 votos: así fue la elección en el Pleno

La votación dejó poco margen para la duda. De un total de 500 cédulas emitidas, Hernández Palacios Cardel concentró 472 sufragios, frente a seis que recibió Luis Miguel Martínez Anzures, uno para Elizabeth Barba Villafán, dos votos nulos y 19 cédulas inutilizadas.

Al concluir el cómputo, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, recibió el informe oficial con el siguiente resultado:

"El ciudadano Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes; es mayoría calificada. En virtud de haber alcanzado la votación por mayoría calificada de los miembros presentes de esta soberanía, la Cámara de Diputados, en términos del artículo 79, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara que ha designado al ciudadano Aureliano Hernández Palacios Cardel como Auditor Superior de la Federación por un periodo de ocho años, a partir del 15 de marzo de 2026 y hasta el 14 de marzo de 2034".

El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

¿Quién es el nuevo Auditor Superior?

Hernández Palacios Cardel no llega como un nombre ajeno a la institución que ahora encabezará. Hasta antes de su designación, se desempeñaba como Auditor Especial de Gasto Federalizado dentro de la propia ASF, lo que lo posiciona como un funcionario con conocimiento directo del órgano fiscalizador.

Fue uno de los 92 aspirantes que se inscribieron al proceso interno de selección convocado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, instancia que lo colocó en la terna final junto a Elizabeth Barba Villafán —contadora pública, abogada y funcionaria de la Fiscalía General de la República— y Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.



