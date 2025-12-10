¿Quién Es 'Limones', del Cártel de Los Cabrera? Edgar 'N' Está Relacionado con Extorsiones

Fuerzas de seguridad mexicanas dieron un nuevo golpe a la delincuencia en el país: detuvieron a Edgar “N”, alias Limones, acusado de amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos en la zona de La Laguna, que comprende territorio de Durango y Coahuila.

Aquí te contamos quién es este sujeto, que fue capturado durante un operativo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Y es que de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la detención “constituye un golpe directo a las redes de extorsión”.

¿Quién es Edgar “N”, Limones?

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Edgar “N” es presunto integrante de la organización criminal Los Cabrera, afín a Los Mayos del Cártel del Pacífico.

Es presunto jefe de plaza de Los Cabrera en la Región Laguna de Durango y Coahuila.

de Los Cabrera en la Región Laguna de Durango y Coahuila. Es señalado como operador financiero de dicho grupo delictivo.

de dicho grupo delictivo. Se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal.

de la estructura criminal. Recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03 o El 300.

¿De qué se le acusa?

Según las investigaciones, Limones es investigado por amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos, pero también por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Presuntamente, Edgar “N” recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero.

Además, participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Hoy, García Harfuch anunció su captura gracias a trabajos de inteligencia; fue detenido en Durango durante un operativo de la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República.

