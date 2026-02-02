Se Registra Sismo Magnitud 4.2 en San Marcos, Guerrero; Activan Protocolos
N+
Autoridades informaron de un sismo magnitud 4.2 al oeste de San Marcos, Guerrero, que no ameritó alerta, pero se activaron los protocolos de revisión; fue una réplica del temblor del 2 de enero
COMPARTE:
Un sismo magnitud 4.2 se registró en San Marcos, Guerrero, la noche de este 2 de febrero, la enésima réplica del temblor ocurrido el pasado 2 de enero, de acuerdo con autoridades.
El Servicio Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico fue al oeste de la demarcación en la costa chica, alrededor de las 21:51 horas de este lunes, a una profundidad de 7 kilómetros.
Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad, dijo que se activaron los protocolos para las evaluaciones correspondientes y descartar posibles daños.
"Hace unos minutos se percibió un sismo en Guerrero. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero activó de inmediato los protocolos correspondientes", posteó la morenista en su cuenta de X.
Ante cualquier emergencia, comunícate al #911. Mantendremos la información actualizada en nuestras cuentas oficiales. ¡Cuídense mucho!
Las autoridades estatales precisaron que el sismo no ameritó alerta por no superar límites preestablecidos.
⚠️ I M P O R T A N T E ⚠️— Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 3, 2026
Hace unos minutos se percibió un sismo en Guerrero. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero activó de inmediato los protocolos correspondientes.
Ante cualquier emergencia, comunícate al 🆘 #911. Mantendremos la… https://t.co/hK37bcja1N
"Esta noche se registró una réplica más del sismo del pasado 02 de enero del 2026, Sensor cercano a la Costa Chica de Guerrero a 10 km al oeste de San Marcos", publicó Protección Civil de Guerrero.
"NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos", añadió.
¿Qué hacer en caso de sismo?
Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:
- En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.
- En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
- En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
- En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
Noticia relacionada: ¿Cómo Elaborar un Plan Familiar de Protección Civil?
Mochila de emergencia
Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:
- Linterna
- Radio sin internet
- Agua envasada
- Alimentos no perecederos
- Ropa abrigadora
- Encendedor o cerillos
- Un silbato
- Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
- Copia de las llaves de casa
- Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico
Elabora tu propio Plan de Protección Civil
Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.
De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.
¿En qué consiste el Plan?
Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.
- Paso 1: Detecta y reduce riesgos
- Paso 2: Diseña rutas de evacuación
- Paso 3: Toma la mejor decisión
- Paso 4: Realiza simulacros
Historias recomendadas:
- Suman 13 Muertos por Hipotermia en Nueva York, Luego de Emergencia por Bajas Temperaturas en EUA
- Bill y Hillary Clinton Testificarán Ante el Congreso de EUA por Caso Epstein
- Muere Maestro e Investigador del IPN Luego de Caer a Socavón en Sinaloa
ASJ