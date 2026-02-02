Se Registra Sismo Magnitud 4.2 en San Marcos, Guerrero; Activan Protocolos.

Un sismo magnitud 4.2 se registró en San Marcos, Guerrero, la noche de este 2 de febrero, la enésima réplica del temblor ocurrido el pasado 2 de enero, de acuerdo con autoridades.

El Servicio Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico fue al oeste de la demarcación en la costa chica, alrededor de las 21:51 horas de este lunes, a una profundidad de 7 kilómetros.

Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad, dijo que se activaron los protocolos para las evaluaciones correspondientes y descartar posibles daños.

"Hace unos minutos se percibió un sismo en Guerrero. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero activó de inmediato los protocolos correspondientes", posteó la morenista en su cuenta de X.

Video: Sismo en México Hoy: ¿Cuántas Réplicas Van del Temblor del 2 de Enero 2026?

Ante cualquier emergencia, comunícate al #911. Mantendremos la información actualizada en nuestras cuentas oficiales. ¡Cuídense mucho!

Las autoridades estatales precisaron que el sismo no ameritó alerta por no superar límites preestablecidos.

⚠️ I M P O R T A N T E ⚠️



Hace unos minutos se percibió un sismo en Guerrero. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero activó de inmediato los protocolos correspondientes.



Ante cualquier emergencia, comunícate al 🆘 #911. Mantendremos la… https://t.co/hK37bcja1N — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 3, 2026

"Esta noche se registró una réplica más del sismo del pasado 02 de enero del 2026, Sensor cercano a la Costa Chica de Guerrero a 10 km al oeste de San Marcos", publicó Protección Civil de Guerrero.

"NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos", añadió.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

Video: ¿Cuándo Es el Primer Simulacro de Sismo en CDMX 2026? Este Día Sonará la Alerta Sísmica.

En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Noticia relacionada: ¿Cómo Elaborar un Plan Familiar de Protección Civil?

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan?

Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

Historias recomendadas:

ASJ