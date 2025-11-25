Van 122 Personas Detenidas en el Operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
El operativo interinstitucional en Michoacán tuvo como resultado la detención de 122 personas y el aseguramiento de drogas, armas y explosivos del 10 al 24 de noviembre
Autoridades federales y estatales reportaron la detención de 122 personas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia durante el periodo comprendido del 10 al 24 de noviembre de 2025.
En un comunicado, las instituciones de seguridad informaron sobre operaciones recientes que resultaron en la detención de cuatro personas adicionales y el aseguramiento de cuatro artefactos explosivos improvisados, así como dos vehículos.
Las acciones fueron ejecutadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
Los patrullajes de seguridad se desarrollaron en siete municipios:
- Uruapan
- Chinicuila
- Copándaro
- Morelia
- Parácuaro
- Nuevo San Juan Parangaricutiro
- Villa Madero
Las autoridades indicaron que estas acciones tienen como objetivo brindar seguridad y confianza a los pobladores de estas localidades.
Durante las dos semanas del periodo reportado, los operativos resultaron en el aseguramiento de 56 armas de fuego, 6,673 cartuchos y 363 cargadores. Además, se confiscaron 94 vehículos y 66 artefactos explosivos, junto con 52 kilogramos de material explosivo.
En materia de narcóticos, las autoridades decomisaron 425 kilogramos de metanfetamina y 17 kilogramos de marihuana. También se aseguraron 9,200 litros y 2,300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.
