Vicefiscal de Sinaloa Seguirá en Funciones y Atenderá a la FGR Ante Señalamientos de EUA

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó este lunes que Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la institución, permanece en su cargo y está dispuesto a responder ante cualquier requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que trascendiera que figura entre los funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según un documento de cargos estadounidense, Castro Zaavedra es uno de los diez funcionarios sinaloenses —en activo o con cargos previos— a quienes ese país acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Todos enfrentan, en ese sistema judicial, cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Video: FGR Descarta Detenciones por Solicitud de EUA Contra Funcionarios de Sinaloa.

¿Quiénes más están en la lista de señalados de Sinaloa?

El expediente estadounidense enlista a diez servidores públicos, en activo o con cargos previos en el gobierno sinaloense, todos acusados por los mismos delitos y con las mismas penas potenciales:

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, 76 años

Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general, 53 años

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, 41 años

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, 66 años

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, 50 años

Sin fuero: ¿por qué el Vicefiscal puede ser citado sin trámite legislativo?

La Fiscalía sinaloense aclaró que el artículo 135 de la Constitución Política del Estado establece los supuestos en los que se requiere una declaratoria de procedencia del Congreso local para iniciar acciones legales contra un servidor público, y que el cargo de vicefiscal general no aparece en ese listado.

La institución añadió que el artículo 9 de su Ley Orgánica define a las Vicefiscalías como órganos de integración administrativa, sin que esa condición les confiera "un régimen especial de inmunidad procesal".

Bajo ese marco legal, la dependencia informó que Castro Zaavedra "atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencias, emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República, en estricto apego al marco legal".

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CT

