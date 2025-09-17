Vinculan a Proceso a "El Choko", Líder de Célula Delictiva "La Chokiza" en Ecatepec

Alejandro "N", alias "El Choko", identificado como el presunto líder de la célula delictiva "La Chokiza" que opera en Ecatepec, Estado de México, fue vinculado a proceso este miércoles 17 de septiembre de 2025 por su presunta participación en el delito de delincuencia organiza con fines de secuestro.

Durante su audiencia de vinculación, celebrada en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, se estableció un plazo de cinco meses para la investigación complementaria del caso.

Lo anterior, luego de que la semana pasada "El Choko" solicitara la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

El viernes pasado, Alejandro "N" fue reaprehendido instantes después de haber sido liberado y, posteriormente, trasladado al Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso) 1 del Altiplano, en el Estado de México.

¿Quién es el “Choko”?

“El Choko” es señalado como el presunto líder de “La Chokiza”, célula delictiva vinculada con homicidio, extorsión, préstamos, gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

Como parte de su detención, las autoridades realizaron cateos en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec, donde arrestaron a otras 13 personas y se aseguraron 72 inmuebles relacionados con despojo y otros delitos.

"En el Estado de México, desde abril, a través de la Operación Restitución, fuerzas federales y estatales han recuperado 802 inmuebles que fueron despojados", dijo en un comunicado el Gabinete de Seguridad.

Como parte del Mando Unificado Oriente y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Ecatepec, Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades del @Edomex detuvieron a Alejandro “N”, alias “Choko”, identificado como… pic.twitter.com/GPjGI6yFzo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 13, 2025

