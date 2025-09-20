Sheinbaum Asegura que la Mayor Desigualdad Se Registró en el Gobierno de Calderón

En Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue en el periodo del presidente Felipe Calderón donde se registró la mayor desigualdad entre los más ricos y los más pobres del país.

Desigualdad que, dijo, se ha reducido en los dos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Muchos logros, el más importante de todos se dio a conocer hace algunas semanas, el logro de haber sacado de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos y mexicanas en 6 años, y al mismo tiempo reducir las desigualdades, el periodo donde más diferencia había entre los más ricos y los más pobres fue cuando gobernó el espurio de Calderón, esa diferencia se redujo sustancialmente, llegamos a ser si no el más desigual, uno de los países más desiguales de todo el mundo

Durante su encuentro con la población de Oaxaca, el estado número 18 que visita en el recorrido que hace por el país para informar de los logros de su primer año de gobierno, la presidenta de la República recordó el llamado periodo neoliberal que gobernó a México durante 36 años.

¿Por qué decimos que vivimos una transformación? Porque todo cambió en México, cambió el gobierno y su visión, durante 36 años en México, 36, de 1982 al 2018 con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña se vivió uno de los periodos más oscuros de la historia de México, se llamó el neoliberalismo, el periodo neoliberal, caracterizado por gobiernos que algunos de ellos llegaron con fraude electoral, ni siquiera con el voto popular como Salinas en 1988 o Calderón en el 2006, gobiernos que decidieron gobernar para unos cuantos, como Porfirio Díaz, decidieron entregar los recursos de la nación a privados y extranjeros

Reducir desigualdad

Y enfatizó que gracias a los programas del Bienestar y al aumento al salario mínimo, se ha logrado reducir la desigualdad en México.

Pues ahora no solamente disminuyó el número de familias en pobreza, sino que también ahora somos el país menos desigual de todo el continente, solamente después de Canadá, ¿Cómo se logró?, ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero y lo más importante, se acabaron los gobiernos que gobiernan para unos cuantos y para el privilegio, somos con la Cuarta Transformación gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México

Afirmó que se gobierna con principios y que no llegó a la Presidencia de la República para administrar o enriquecerse sino para gobernar con causas.

Ante unas 20 mil personas que se dieron cita en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, y acompañada por integrantes de su gabinete y el gobernador de la entidad, Salomón Jara, la presidenta Sheinbaum informó que en el estado un millón 474 mil 296 personas son beneficiarias de los programas sociales federales, a los cuales se les asigna un presupuesto de 37 mil 667 millones de pesos.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Guerrero

LECQ