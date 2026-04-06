Sheinbaum Alista Observatorio en el Golfo tras Derrame de Petróleo
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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el derrame de petróleo afectó la llegada de Turismo a Veracruz
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció hoy, 6 de abril de 2026, en su Mañanera del Pueblo que habrá un observatorio en el Golfo tras el derrame de petróleo.
En ese sentido, especificó "vamos a ver con los científicos cuáles fueron las causas y que podamos informar además del centro que se debe hacer permanente, porque el objetivo es constituir un observatorio del Golfo".
Asimismo, que mañana, 7 de abril de 2026, tendrá una reunión con el grupo interdisciplinario, en el cual incorporaron a investigadores de diferentes institutos, quienes analizan el Golfo.
En breve más información.
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