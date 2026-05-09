Sheinbaum Inaugura el Hospital Universitario del IMSS “Dr. Ernesto Ramos Bours” en Hermosillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró oficialmente este sábado 9 de mayo el Hospital Universitario del IMSS “Dr. Ernesto Ramos Bours”, ubicado en las instalaciones del antiguo Hospital General del Estado, en Hermosillo, Sonora.

La inauguración del hospital forma parte de la gira de trabajo que la mandataria realiza por la entidad. La nueva unidad hospitalaria contempla una superficie de construcción superior a los 17 mil metros cuadrados y dispone de 90 camas hospitalarias: 34 destinadas al área de cirugía, 29 para medicina interna, 17 para ginecología y 10 para pediatría.

La mandataria en su recorrido por el hospital. Foto: @zoerobledo

Hospital escuela

Entre los principales servicios médicos que ofrecerá el hospital destacan urgencias, cirugía, unidad de cuidados intensivos para adultos, consulta externa de especialidades, imagenología, laboratorio, epidemiología, nutrición y dietética, anatomía patológica, así como enseñanza para la formación de especialistas.

Además, el hospital contará con áreas especializadas de quimioterapia y hemodiálisis, con el objetivo de fortalecer la atención médica de segundo nivel para derechohabientes del IMSS en Hermosillo y la región.

Sheinbaum Entrega el Acueducto de la Nación Comcaac en Sonora

En el marco del Plan de Justicia Seri, este viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega del Acueducto de la Nación Comcaac durante su visita a la comunidad de Punta Chueca, también como parte de su gira de trabajo por Sonora.

Durante el evento, la mandataria federal detalló que la obra consiste en un conducto de 78 kilómetros de infraestructura hídrica que permitirá abastecer de agua a las comunidades de Desemboque de los Seris y Punta Chueca.

“Hoy venimos aquí para poder abrir la llave del agua de este acueducto que llegará a cada una de las viviendas porque no se trata solamente de que llegue a donde llega la planta potabilizadora”, expresó la presidenta.

Nuestro movimiento tiene como pilar la grandeza cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para hacer justicia modificamos el artículo 2.º de la Constitución que les reconoce como sujetos de derecho público, destinamos recursos directos a más de 10 mil comunidades que… pic.twitter.com/vFs9yNGilW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

En su intervención, el gobernador tradicional Seri, Jesús Alfredo Félix Segovia, solicitó obras de infraestructura carretera, servicios básicos, seguridad y proyectos turísticos para fortalecer el desarrollo de la comunidad.

“También queremos que el mundo reconozca nuestra riqueza cultural y espiritual, por eso uno de nuestros grandes anhelos es que nuestra ceremonia y fiesta de Año Nuevo Comcaac sea reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, porque en esa celebración vive nuestra lengua, nuestra memoria y la sabiduría ancestral de nuestros mayores”, manifestó.

Por su parte, la presidenta se comprometió a dar continuidad a los diferentes planes de justicia en Sonora y anunció la creación de una comitiva especial para impulsar la certificación del turismo comunitario y sustentable en la región.

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