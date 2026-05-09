Onda de Calor Afecta de Manera Directa a Quienes Laboran Bajo el Sol

La onda de calor afecta directamente a quienes trabajan bajo el Sol, una labor peligrosa por las altas temperaturas y los altos índices de radiación.

El año pasado, 897 personas acudieron a hospitales públicos del país por daños causados por el calor y la radiación, 7 de cada 10 casos ocurren entre mayo y septiembre.

Gloria Vázquez, una trabajadora de obras, indicó sobre las altas temperaturas:

“Me dedico a la limpieza de obra, está pesado porque estamos en el nivel cuatro y está el solazo sabroso con el calor de la lámina se siente mucho calor todo el resplandor, lo que son los guantes, mi chaleco sí es caluroso porque trae como doble fondo más o menos así y con este calor es insoportable traerlo, una que es el casco, me protege de todo”

En días de mucho calor, la protección que usa Gloria en las obras en las que ha trabajado desde hace 7 años se convierte en incomodidad, sobre todo cuando se le hinchan los pies.

“Está pesado el calor, se sienten muy calientes y pesadas como son de casquillo. En las noches cuando llego a su pobre casa, me echo un baño, me sobo los pies y ya los dejo recargados en la pared, para que descansen un poco”

Video: Altas Temperaturas por Onda de Calor Afectan Directamente a Quienes Trabajan Bajo el Sol

José Gerardo López trabaja desde hace 5 años limpiando las calles de la Ciudad de México, y dice que ante las largas jornadas bajo el Sol, busca distintas formas de protegerse del calor.

“Guantes, chaleco, nuestro gorrito para que no nos pegue el Sol y no nos dé un golpe de Sol porque de eso también nos podemos enfermar”

Son comunes las sombrillas, carpas, lonas, gorras, lentes y bloqueador solar entre la gente que cumple oficios al aire libre.

Por su parte Irving, un trabajador de Valet Parking, explica:

“Se alza el calor y si llueve alza todo el calor. A cada rato cada quien se trae su agua y cuando terminamos yo llego a tomar un baño para que no me haga daño”

Recomendaciones de especialistas

Especialistas de Protección Civil del IMSS indican que es crucial que los trabajadores estén atentos a los primeros signos de golpe de calor, como mareos, náuseas, fatiga o sudoración excesiva, y en caso de experimentar cualquier síntoma deben informar de inmediato a su supervisor o al servicio médico.

Sobre el tema, Elizabeth Hernández, coordinadora técnica de Protección Civil del IMSS, indicó:

“Los meses de mayo, junio y julio serán de ondas de calor con temperaturas extremas en mayo, prácticamente las temperaturas van de los 35 hasta los 45 grados, las recomendaciones principales para la población, la fundamental es estar atentos a los pronósticos, meteorológicos y la hidratación constante y evitar la exposición constante al Sol por periodos prolongados. Si vamos a circular bajo el Sol, es importante hacerlo con sombrilla con gorra”

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Con información de Dafne Mora y Adrián Tinoco

LECQ