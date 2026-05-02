Sheinbaum Presenta en Palenque la Beca “Gertrudis Bocanegra” y Destaca Orgullo Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó a Palenque para encabezar la presentación de la nueva beca “Gertrudis Bocanegra”, un programa que dará continuidad a los apoyos educativos dirigidos a estudiantes en el país.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó la importancia de fortalecer la identidad nacional y el orgullo por la historia y cultura de México. “Estamos recuperando la gloria y la dignidad de México, porque México es mucha pieza. Hay países que pueden ser potencia económica o militar, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie”, expresó.

Ante asistentes al evento, Sheinbaum llamó a reivindicar el valor histórico del país y a reconocer el legado que define a la nación. “El orgullo de ser mexicano es algo extraordinario y siempre hay que estar orgullosos. Todos los mexicanos debemos reivindicar lo que es México, lo que significa nuestra historia”, señaló.

En este contexto, anunció la implementación de la beca “Gertrudis Bocanegra”, la cual busca dar continuidad a los apoyos otorgados previamente a través de la beca Beca Benito Juárez. De acuerdo con lo expuesto, el nuevo esquema pretende ampliar el acceso a recursos económicos para estudiantes y garantizar que más jóvenes puedan continuar con su formación académica.

La presidenta indicó que el objetivo es que todos los beneficiarios cuenten con este apoyo como parte de una política social enfocada en la educación y el bienestar.

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