Huelga Monte de Piedad 2026: Cómo Puedo Recuperar Mis Artículos Empeñados Ya Liquidados

La huelga en el Nacional Monte de Piedad, iniciada el 1 de octubre de 2025, continúa vigente hasta abril de 2026, acumulando más de seis meses sin solución y afectando la operación de más de 300 sucursales en todo el país. El paro, encabezado por el sindicato, se mantiene pese a los intentos de la administración por declarar el movimiento como inexistente.

La institución informó que las negociaciones con la dirigencia sindical siguen en curso; sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo que permita la reapertura de servicios. Esta situación ha generado incertidumbre entre los usuarios, especialmente sobre cuándo podrán recuperar las prendas que ya fueron liquidadas.

¿Cómo puedo recuperar mis artículos empeñados?

Ante ello, el Monte de Piedad aseguró que todos los artículos permanecen resguardados de forma segura en las bóvedas de las sucursales durante la suspensión.

En ese sentido, quienes ya concluyeron el pago de sus empeños podrán recoger sus pertenencias una vez que finalice la huelga.

¿Que piden los inconformes?

La institución señaló que desde el inicio del conflicto ha presentado seis propuestas formales de solución, además de tres planteamientos adicionales promovidos por autoridades laborales federales, las cuales han sido rechazadas por el sindicato. La administración indicó que continúa a la espera de nuevas propuestas por parte de los trabajadores.

Para mitigar afectaciones, se eliminaron comisiones por resguardo durante la huelga y se suspendieron cargos en pagos realizados a través de OXXO y Banamex. Asimismo, se ampliaron los plazos de comercialización de prendas, otorgando mayor margen a los clientes para regularizar su situación.

En cuanto a pagos e intereses, el organismo aclaró que quienes ya liquidaron su préstamo no deberán cubrir cargos adicionales. No obstante, aquellos con contratos activos deberán continuar con el pago de intereses conforme a lo establecido, dependiendo de cada caso.

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