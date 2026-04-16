Ante las dudas generadas por la huelga, el Nacional Monte de Piedad informó que, para dar certeza a sus clientes sobre el estado de sus pertenencias, extenderán las fechas de comercialización de sus artículos desde el 25 de septiembre del 2025 en adelante.

La institución reafirmó que todas las prendas empeñadas se encuentran en resguardo y ha definido protocolos específicos para evitar que los artículos pasen a su etapa de comercialización de manera prematura.

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"Durante estos días adicionales, los intereses se generarán de manera diaria de acuerdo a la tasa del producto contratado", informó la institución de asistencia privada.

Suspensión de fechas de comercialización

La medida más importante anunciada por el Monte de Piedad es la suspensión de la venta de prendas. Con el objetivo de proteger el patrimonio de los pignorantes, la institución ha establecido que ninguna prenda saldrá a la venta mientras las sucursales no se encuentren operando de manera regular.

Esta determinación asegura que los clientes no pierdan sus artículos debido a la imposibilidad de acudir a las sucursales para realizar sus trámites de desempeño o refrendo durante este periodo.

¿Cómo proteger tu prenda y cuándo pagar?

Para mayor tranquilidad de los usuarios, la institución ha habilitado opciones para mantener vigentes los contratos sin necesidad de acudir a ventanilla:

Pagos en línea y en establecimientos Los clientes pueden realizar sus pagos de refrendo a través de la página oficial o en establecimientos autorizados (como tiendas de conveniencia y bancos) para asegurar que su contrato siga activo.

Los clientes pueden realizar sus pagos de refrendo a través de la página oficial o en establecimientos autorizados (como tiendas de conveniencia y bancos) para asegurar que su contrato siga activo. Nueva fecha de vencimiento : El Monte de Piedad precisó que, una vez que se restablezca el servicio en las sucursales, se informará de manera oportuna sobre los nuevos plazos y fechas para que los clientes puedan acudir a recoger sus artículos.

: El Monte de Piedad precisó que, una vez que se restablezca el servicio en las sucursales, se informará de manera oportuna sobre los nuevos plazos y fechas para que los clientes puedan acudir a recoger sus artículos. Resguardo garantizado: Se enfatizó que los artículos se mantienen en condiciones de máxima seguridad y no sufren ninguna afectación por la pausa en las actividades de las sucursales físicas.

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