¿Ya Abrieron Monte de Piedad o Sigue en Huelga? Esta Es la Situación de los Empeños a Abril 2026

A 7 meses de que estalló el paro en el Nacional Monte de Piedad, son muchas las dudas que saltan a los consumidores: ¿ya abrieron el Monte de Piedad o sigue en huelga?, ¿Qué pasa con las prendas empeñadas?, ¿dónde puedo hacer los pagos?

De ahí que en N+ nos dimos a la tarea de resolver tus consultas respecto al paro de labores que inició el pasado 1 de octubre de 2025, así como de la situación de los trabajadores y empeños.

En redes sociales, el NMP ha mantenido una campaña de información respecto a los contratos de empeños, plazos para hacer pagos y cuentas oficiales para realizar abonos. De hecho, en una nota previa te dimos a conocer las nuevas fechas para la venta de prendas empeñadas, así como qué pasa con tus prendas empeñadas si no pagas.

Video: Huelga Nacional Monte de Piedad Afectaciones Empleados Intereses

Entonces, ¿cuándo abren el Monte de Piedad?

Hasta este domingo 19 de abril de 2026 no hay una fecha estimada para que el Nacional Monte de Piedad ponga fin a la huelga y abra sus sucursales.

En su página de internet se lee un comunicado fechado en abril de 2026 en el que afirman que la huelga que estalló en octubre de 2025 dejó de ser un conflicto laboral para ser una preocupación que impacta a miles de familias dentro y fuera del Monte de Piedad.

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¿Cuál es la situación de Trabajadores y Empeños a abril de 2026?

En este documento disponible a consulta en línea, el Monte de Piedad asegura que el Sindicato no ha acreditado ninguna violación al Contrato Colectivo de Trabajo. Al tiempo que asegura que ha puesto sobre la mesa varias propuestas para dar solución a este paro de trabajadores.

Mientras que, respecto a las prendas empeñadas antes del estallido de la huelga se indica que las fechas de comercialización de los artículos se extiende. Excepto empeño de auto sin resguardo.

Ten en cuenta que durante los días adicionales, los intereses se generarán de manera diaria, de acuerdo a la tasa de producto contratado.

¿Cómo hacer pagos en el Nacional Monte de Piedad si las sucursales están cerradas?

Dado que las sucursales del Monte de Piedad se encuentran sin servicio en todo México, los usuarios deben hacer el pago de sus refrendos y abonos en línea. Para ello continúan habitados canales como "Mi Monte Web", "Mi Monte App", sucursales Banamex o algunas tiendas Oxxo.

Paso a Paso para hacer el pago en línea

Inicia sesión en el portal "Mi Monte", con tu correo y contraseña

En el apartado "Boletas Próximas a Vencer/Vencidas", escoge qué artículos deseas "Refrendar" o "Desempeñar".

Verifica el Monto y da clic en "Pagar"

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