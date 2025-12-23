¿Puedo Perder mis Prendas Empeñadas si no Pago por Huelga en Monte de Piedad? Así Opera Refrendo

Suman más de 80 días de huelga en el Nacional Monte de Piedad, lo que ha generado dudas e incertidumbre entre aquellos que tenían objetos empeñados, por lo que en N+ te explicamos cómo hacer un refrendo y dónde puedes solicitarlo.

Ello, luego de que este martes 23 de diciembre de 2026, el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad sostuvieron una reunión con la administración para intentar levantar el paro, sin embargo no se dieron a conocer avances significativos. De hecho, lo más probable es que el paro se extienda hasta 2026.

Este paro indefinido mantiene en vilo a aquellos clientes que habían hecho empeños y tienen pagos pendientes por liquidar.

¿Puedo perder mis prendas empeñadas si no pago por la huelga en Monte de Piedad?

Si bien las sucursales se mantienen cerradas, el Nacional Monte de Piedad se ha mantenido activo en sus cuentas de redes sociales donde han publicado videos informando sobre los pagos pendientes.

Ahí se ha detallado que pese a que no haya servicio en sucursal, todos los empeños se mantienen con las condiciones estipuladas en el contrato original, es decir que de no cumplir con estas cláusulas sí se podría perder el objeto empeñado.

Por ello, el Monte de Piedad ha decidido otorgar a todos aquellos que tienen pendientes, extensión en las fechas de comercialización y un refrendo adicional.

Esto significa que durante este periodo, ningún artículo empeñado podrá pasar a la venta.

¿Cómo funciona el refrendo en el Monte de Piedad y cómo se activa?

Éste es un pago que se realiza en el Monte de Piedad para extender la vigencia del empeño. Dado que no hay servicio en físico, se debe realizar en línea o vía app.

Para hacer el refrendo en línea, debes seguir los siguientes pasos:

Inicia Sesión en el portal web Mi Monte, con tu correo y contraseña Ubica el apartado "Boletas Próximas a Vencer/Vencidas" y escoge qué artículos deseas refrendar Verifica el monto y da clic en "pagar" Ingresa los datos de la tarjeta con la que deseas hacer el pago Confirma la operación

Es muy importante que cuando quieras acudir por tus prendas empeñadas, lleves el contrato original.

No es necesario que todos aquellos que tienen objetos empeñados hagan el refrendo, de hecho, pueden prescindir de él, y sólo mantenerse al corriente con sus pagos.

El Monte de Piedad asegura que una vez que se reanude el servicio, las personas que tengan objetos empeñados que deseen recuperar, podrán acercarse a las sucursales.

¿Cuándo se acaba la huelga del Monte de Piedad?

Dado que este 23 de diciembre de 2025 no se llegó a un acuerdo respecto a las demandas del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la administración, se prevé que haya una nueva reunión los primeros días de enero de 2026 en la que continúe el diálogo.

