¿Sigue la Contingencia Ambiental Hoy, Sábado 14 de Febrero 2026 en Edomex y CDMX?

Durante hoy, sábado 14 de febrero 2026, Día del Amor y la Amistad, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que permanece activa la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, junto con las medidas correspondientes que se aplican hoy, sábado 14 de febrero de 2026.

La medida busca reducir la exposición de la población a contaminantes, proteger la salud pública y limitar la generación de emisiones.

La determinación obedece a que el sistema anticiclónico continuará influyendo en la región centro del país, generando condiciones de estabilidad atmosférica moderada, presencia de aire cálido y baja intensidad de viento.

Este sábado, se prevén temperaturas máximas cercanas a los 29 grados Celsius, un escenario que favorece la formación y concentración de ozono en el Valle de México. Bajo estas condiciones, se pronostica que la calidad del aire oscile entre mala y muy mala.

Contingencia Ambiental Hoy. Foto: Cuartoscuro

Calidad del Aire

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que ayer, a las 18:00 horas, la calidad del aire en la Ciudad de México se ubicó en un rango de aceptable a mala, lo que implica un riesgo para la salud de moderado a alto, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños.

De acuerdo con el índice de calidad del aire, en las alcaldías Coyoacán y Tláhuac se registraron niveles muy malos de contaminación, lo que representa un riesgo muy alto para la población. En estas zonas se recomienda evitar actividades físicas al aire libre, reducir la exposición prolongada en exteriores y mantenerse informados a través de los reportes oficiales.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a atender las recomendaciones preventivas, usar transporte sustentable cuando sea posible y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes para disminuir los efectos adversos en la salud y el medio ambiente.

La CAMe recomienda:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha

Hoy No circula Edomex y CDMX

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico de la placa sea 2, 4, 6, 8 o 0.

Vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, y terminación de placa 9 o 0.

Vehículos que no porten holograma de verificación, como unidades antiguas, de demostración o traslado, vehículos nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas conformadas únicamente por letras. A estos les aplicará la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.

Además, se establecen las siguientes medidas:

Restricción del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea par.

Los vehículos de carga local o federal deberán suspender su circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular conforme a los puntos anteriores, tendrán restricción de circulación en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Historias recomendadas: