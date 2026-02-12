Sistema Sísmico Mexicano Alerta Sobre Temblor de 4.6 en Guerrero Hoy

Este jueves 12 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo en el estado de Guerrero, registrado a las 12:33:32 horas.

El primer reporte preliminar del organismo indicó una magnitud de 4.8 grados, con epicentro a 16 kilómetros al noroeste de Tlapa y una profundidad de 33 kilómetros. Minutos después, el SSN ajustó los datos técnicos del movimiento telúrico.

Ajuste en datos preliminares del temblor

La magnitud se modificó a 4.6 grados, mientras que la ubicación del epicentro se precisó a 10 kilómetros al norte de Tlapa, Guerrero. La profundidad también experimentó cambios significativos, pasando de 33 a 55 kilómetros.

Las coordenadas geográficas definitivas se ubicaron en latitud 17.63 y longitud -98.59. Este tipo de ajustes en reportes preliminares es común conforme el SSN procesa información sísmica más detallada.

¿Alerta presidencial?

Aplicaciones como SASSLA enviaron notificaciones a usuarios mostrando información sobre el sismo detectado. La app proporcionó tiempos estimados de llegada: 25 segundos para Ciudad de México, 4 segundos para Chilpancingo, 19 segundos para Acapulco, 18 segundos para Puebla y 26 segundos para Toluca.

Sin embargo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, no activó la alerta sísmica oficial. Esta es la señal que se difunde por bocinas públicas, radio, televisión y receptores certificados.

AlertaSísmica SASMEX informó que el movimiento "NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos".

Diferencia entre notificaciones y alerta oficial

SASSLA es una aplicación que retransmite la señal oficial del SASMEX cuando éste activa la alerta. Además, la app muestra información de sismos detectados aunque no cumplan criterios para alerta oficial.

El SASMEX únicamente emite alerta cuando se cumplen condiciones específicas: al menos dos estaciones deben rebasar niveles de energía preestablecidos, y la magnitud estimada debe representar riesgo para las ciudades en cobertura.

