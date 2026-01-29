SRE Rechaza Que México Use Red Consular para Intervenir en Política Interior de EUA

Luego de que el presidente recomendara comprar un libro que asegura que México usa su red consular en Estados Unidos para intervenir en la política interna de ese país, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó los señalamientos.

A través de un comunicado y sin referirse directamente a la publicación El golpe de Estado invisible: cómo las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma, de Peter Schweizer, la SRE negó las acusaciones, las cuales calificó de "falsedades carentes de sustento".

En los últimos días, medios afines al movimiento del mandatario estadounidense y una publicación del propio presidente en Truth Social destacó que nuestro país estaría usando sus más de 50 consulados para interferir en procesos políticos en la Unión Americana.

En el texto, el autor estadounidense también habla de figuras del movimiento gobernante y del partido Morena, a quienes acusó de querer influir en la sociedad y la política de Estados Unidos a través de la migración masiva.

Video: Denise Maerker Afirma Que Estados Unidos No Es Un Actor Confiable para México

SRE rechaza señalamientos

La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se centró en negar los señalamientos y explicar cuál es el papel de los 53 consulados de México en Estados Unidos.

En los últimos días, han circulado diversas notas en algunos medios de comunicación, sobre supuestas actividades de carácter político propiciadas desde los consulados mexicanos en los Estados Unidos. Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos

Recordó que nuestra política exterior se centra en la "no intervención" y al "respeto a la soberanía, las instituciones y los procesos legales de cada país", lo que ha sido reiterado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En consonancia con estos principios, las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos

La Cancillería recalcó que la red consular mexicana se rige por la Convención de Viena y por los acuerdos entre ambos países; y en la colaboración y coordinación entre autoridades locales, estatales y federales en EUA, con pleno respeto a su legislación.

¿Qué hacen los consulados?

En ese sentido, informó que las legaciones mexicanas se enfocan exclusivamente en la asistencia y protección consular, así como la expedición de documentación oficial y otros servicios, y promover los vínculos económicos y culturales.

Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos

Informó que en 2025, los consulados mexicanos en la Unión Americana emitieron más de un millón de pasaportes.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM