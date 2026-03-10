Tiembla en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 10 de Marzo 2026

Este 10 de marzo de 2026, te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana, el lugar en el que ocurrieron y su magnitud, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Además, te compartimos los consejos de expertos sobre los artículos que debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

del terreno. La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos. En los sismogramas se mide la amplitud máxima de la onda y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Los valores se introducen a una fórmula, y se obtiene la magnitud.

Temblores hoy 10 de marzo

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, este martes 10 de marzo ocurrió un temblor en México:

02:11 horas: Sismo magnitud 4.0 a 33 km al sureste de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

Cabe señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la alerta sísmica se activa con temblores de magnitud cerca a 6, por lo que en esta ocasión no ameritó su activación en la Ciudad de México.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 33 km al SURESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 10/03/26 02:11:17 Lat 15.46 Lon -96.36 Pf 3 km pic.twitter.com/uAtWhQFqah — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 10, 2026

Mochila de emergencia

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:

Linterna : El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

: El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía : Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones. Agua : Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas. Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía. Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan. Encendedor o cerillos.

o cerillos. Silbato : Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

: Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado. Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

o guardados en un USB. Copia de las l laves de tu casa

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

