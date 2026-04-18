Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.2 Sacude Chiapas

La noche de este 18 de abril se registró un sismo de magnitud 4.2 en el estado de Chiapas, con epicentro cercano a la ciudad de Tapachula, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 20:47 horas, localizado a 10 kilómetros al suroeste de Tapachula, con una profundidad de 88 kilómetros. Estas características suelen contribuir a que la percepción del sismo sea moderada y con menor potencial de daño en superficie.

Habitantes de la zona señalaron haber percibido el movimiento de forma ligera, principalmente en viviendas y edificios bajos, sin que se registraran escenas de pánico generalizado. Autoridades locales activaron protocolos de revisión preventiva para descartar posibles daños en inmuebles, así como en infraestructura estratégica.

Hasta el momento, instancias de protección civil en Chiapas han informado que no existen reportes de personas lesionadas ni víctimas mortales, y tampoco se han identificado daños estructurales relevantes. Sin embargo, se mantiene el monitoreo en distintos municipios cercanos al epicentro para atender cualquier eventualidad.

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