Tiembla en México Hoy 29 de Enero 2026: Magnitud y Epicentro del Sismo este Jueves

La mañana de hoy, 29 de enero de 2026, se registró un nuevo sismo en México, según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicada en redes sociales.

Aquí en N+ te informamos en dónde ocurrió el temblor y cuál fue su magnitud, y también te compartimos los consejos de expertos para saber cómo actuar durante un sismo.

Y es que desde el pasado 2 de enero, cuando un fuerte temblor magnitud 6.5 sacudió San Marcos, Guerrero, se han registrado miles de réplicas, algunas de las cuales se han percibido en varios estados y en la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuántas réplicas van del sismo del 2 de enero?

De acuerdo con el SSN, hasta las 08:00 horas de este 29 de enero, se registraron 5 mil 880 réplicas de ese temblor en San Marcos.

La más grande fue de magnitud 5.0, que fue el sismo que ocurrió la madrugada del viernes 16 de enero y que activó la alerta sísmica en la capital mexicana.

Temblor hoy 29 de enero en México

Según información del Sismológico Nacional, la mañana de este jueves ya ocurrió un nuevo temblor en el país. Estos son los datos correspondientes:

08:03 horas: Sismo magnitud 4.1 a 28 km al este de Las Guacamayas, Michoacán.

Además, el SSN dio a conocer el reporte de la sismicidad de las últimas horas, que incluye los temblores de magnitud menor a 4; según el informe, en los últimos dos días ocurrieron 122 sismos.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 28 km al ESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH 29/01/26 08:03:29 Lat 18.04 Lon -101.94 Pf 47 km pic.twitter.com/BnbYGPcjay — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 29, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

