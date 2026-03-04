Temblor en México Hoy 4 de Marzo 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos este Miércoles

Este miércoles 4 de marzo de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana, el lugar en el que ocurrieron y su magnitud, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Asimismo, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo actuar en caso de temblor. ¡Toma nota!

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

En los sismogramas se mide la amplitud máxima de la onda y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Los valores se introducen a una fórmula, y se obtiene la magnitud.

Temblores hoy 4 de marzo

De acuerdo con información del Sismológico Nacional, este miércoles 4 de marzo ocurrió una cadena de temblores en Chiapas:

00:59 horas: Sismo magnitud 4.1 a 123 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Sismo magnitud 4.1 a 123 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. 01:11 horas: Sismo magnitud 4.1 a 129 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Sismo magnitud 4.1 a 129 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. 01:14 horas: Sismo magnitud 4.2 a 82 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Sismo magnitud 4.2 a 82 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. 02:32 horas: Sismo magnitud 4.0 a 24 km al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

