Temblor Hoy en México: Sismo Sacude Mapastepec en Chiapas

La mañana de este domingo 1 de febrero 2026 se registró un sismo de magnitud 4.0 al suroeste de Mapastepec, en el estado de Chiapas, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:24 horas y tuvo una profundidad de 4 kilómetros, lo que provocó que fuera percibido de manera ligera a moderada en algunas comunidades cercanas al epicentro.

Autoridades estatales y municipales activaron los protocolos de monitoreo correspondientes tras el evento sísmico, con el objetivo de descartar afectaciones en infraestructura, viviendas o servicios básicos. Hasta el momento, no se ha emitido ningún reporte oficial sobre daños mayores, aunque se mantiene la vigilancia en la zona como medida preventiva.

Activan protocolos de vigilancia

La Coordinación Nacional de Protección Civil recordó que Chiapas se localiza en una región de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, por lo que este tipo de eventos son frecuentes en la entidad.

En ese sentido, reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a contar con un plan familiar de protección civil.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar sus viviendas, identificar zonas seguras y participar en simulacros, a fin de estar preparados ante sismos de mayor intensidad que pudieran registrarse en el futuro.

Historias recomendadas: