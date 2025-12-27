Temblor Hoy en México: Sismo Sacude Tonala, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la tarde de este sábado 27 de diciembre se registró un sismo de magnitud 4.2 al suroeste del municipio de Tonalá, en el estado de Chiapas, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni daños materiales.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 13:32 horas y su epicentro se localizó a aproximadamente 123 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tonalá. El sismo tuvo una profundidad de 16 kilómetros, característica que suele generar una percepción moderada en las zonas cercanas al epicentro, aunque en este caso no se reportaron afectaciones relevantes.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 123 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 27/12/25 13:32:34 Lat 15.06 Lon -94.19 Pf 16 km pic.twitter.com/wsHHmsGpAi — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 27, 2025

Autoridades de Protección Civil señalaron que, tras el evento, se activaron los protocolos de revisión preventiva en distintas localidades de la región costera de Chiapas. Sin embargo, no se han recibido reportes ciudadanos que indiquen daños en casas o infraestructuras.

