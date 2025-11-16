Temblor Hoy en México: Dos Sismos Sacuden Playas de Puerto Vallarta y Zihuatanejo

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre la actividad sísmica registrada en las últimas horas en territorio mexicano, donde destacaron dos movimientos telúricos ubicados en zonas costeras de Guerrero y Jalisco.

De acuerdo con el organismo, ambos sismos ocurrieron el 15 de noviembre y tuvieron una magnitud preliminar de 4.2, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

El primero de ellos se registró durante la madrugada. Según el reporte oficial, a las 02:18 horas un sismo de magnitud 4.2 tuvo lugar a 26 kilómetros al oeste de Zihuatanejo, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros. Aunque la magnitud fue moderada, la ubicación cercana a la costa generó atención entre los habitantes de la región. Autoridades locales no informaron daños materiales ni incidentes, pero reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos del SSN ante la constante actividad tectónica del Pacífico mexicano.

Tiembla en Puerto Vallarta

Horas más tarde, el sistema de monitoreo reportó un segundo movimiento similar. A las 14:27 horas del mismo día, un temblor también de magnitud 4.2 fue registrado a 361 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, igualmente con una profundidad de 10 kilómetros. Por su ubicación mar adentro, el sismo no fue perceptible para la mayoría de la población y no representó riesgo para las comunidades costeras, aunque sí quedó documentado dentro de la actividad sísmica cotidiana del país.

El SSN recordó que México se encuentra ubicado en una región de alta sismicidad debido a la interacción de diversas placas tectónicas, por lo que este tipo de movimientos son comunes a lo largo del año. Asimismo, reiteró la importancia de mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales y de contar con un plan de protección civil en caso de sismos de mayor intensidad.

