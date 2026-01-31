Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 4.2 sacude San Marcos, Guerrero
Hasta el momento no hay daños en infraestructuras
La noche de este sábado 31 de enero se registró un sismo de magnitud 4.2 al suroeste del municipio de San Marcos, en el estado de Guerrero, lo que generó alarma entre habitantes de la región, aunque hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.
De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:40 horas y tuvo una profundidad aproximada de 9 kilómetros. El epicentro se localizó al suroeste de San Marcos, una zona que forma parte del cinturón sísmico del Pacífico mexicano, caracterizado por su constante actividad tectónica.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 20 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 31/01/26 19:40:33 Lat 16.70 Lon -99.55 Pf 9 km pic.twitter.com/RN5hfWRARP— Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 1, 2026
El temblor fue perceptible en varios municipios cercanos, donde ciudadanos reportaron haber sentido un movimiento moderado acompañado de vibraciones breves.
Activan protocolos de revisión
Autoridades estatales y municipales activaron protocolos de revisión preventiva, mientras que elementos de Protección Civil realizaron monitoreos en comunidades cercanas al epicentro para descartar afectaciones a viviendas, infraestructura carretera o servicios básicos.
Asimismo, se recordó a la población la importancia de mantenerse informada a través de fuentes oficiales y de contar con un plan familiar de protección civil ante este tipo de fenómenos naturales.
