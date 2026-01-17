Temblor Hoy en México: Sismo Sacude San Marcos, Guerrero

Este sábado 17 de enero de 2026 se registró un sismo de magnitud 4 al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas, informaron autoridades de protección civil.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:56 horas y tuvo una profundidad aproximada de 14 kilómetros. Debido a su magnitud y profundidad, el temblor fue percibido de manera ligera en algunas comunidades cercanas al epicentro, aunque no ameritó la activación de alertas sísmicas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 17/01/26 17:56:40 Lat 16.77 Lon -99.52 Pf 14 km pic.twitter.com/pNyZUULsmh — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 18, 2026

Este evento no fue el único registrado durante la jornada. Desde las 6:27 de la mañana de este mismo sábado, se han contabilizado al menos tres sismos con magnitud cercana a 4 en la región, lo que mantiene en vigilancia a las autoridades ante la persistente actividad sísmica en la zona.

Sismo en Guerrero de magnitud 6.5

Cabe recordar que Guerrero continúa presentando réplicas derivadas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido el pasado 3 de enero, de acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Dicho movimiento telúrico tuvo una profundidad somera de aproximadamente cinco kilómetros, lo que explicó que fuera percibido con intensidad tanto en localidades cercanas al epicentro como en zonas más alejadas.

Tras el evento principal de principios de mes, se inició una secuencia de réplicas, fenómeno considerado normal dentro del proceso natural de reajuste de los esfuerzos tectónicos en la litosfera. Especialistas han señalado que este tipo de actividad puede prolongarse durante semanas o incluso meses, dependiendo de las condiciones geológicas de la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, revisar sus planes familiares de protección civil y atender únicamente información proveniente de fuentes oficiales. Asimismo, recomendaron identificar zonas de seguridad en viviendas y centros de trabajo, así como tener preparada una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad sísmica.

