Temblor Hoy en México: Sismo de magnitud 4.7 sacude San Marcos, Guerrero

Este sábado 24 de enero se registró un sismo de magnitud 4.7 en el estado de Guerrero, con epicentro en las inmediaciones del municipio de San Marcos, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:01 horas y se localizó a 34 kilómetros al norte de San Marcos, con una profundidad aproximada de 42 kilómetros. Por sus características, el temblor fue percibido de manera ligera a moderada en algunas localidades cercanas al epicentro, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 34 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO 24/01/26 16:01:51 Lat 17.04 Lon -99.20 Pf 42 km pic.twitter.com/WSyo3bWk3V — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 24, 2026

Activan protocolos de revisión

Autoridades de Protección Civil estatal y municipal activaron los protocolos de revisión preventiva, especialmente en zonas habitacionales, edificios públicos y carreteras, con el objetivo de descartar afectaciones estructurales. Asimismo, se mantuvo comunicación con los ayuntamientos de la región Costa Chica para recabar reportes de la población.

El SSN recordó que Guerrero es una de las entidades con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, por lo que los movimientos telúricos son frecuentes. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las autoridades continuarán con el monitoreo de la zona ante la posibilidad de réplicas, aunque hasta el cierre de esta información no se han registrado eventos posteriores de consideración.

Historias recomendadas: