Temblor hoy en México: Sismo Sacude Oaxaca

La mañana de este sábado 25 de abril, un sismo de magnitud 4.3 se registró en el estado de Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico ocurrió a las 10:31 horas y tuvo como epicentro una zona ubicada a 59 kilómetros al noroeste de Unión Hidalgo.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo se originó a una profundidad de 119 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de intensidad moderada y con menor probabilidad de generar afectaciones significativas en superficie. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas a causa de este movimiento.

Mantienen monitoreo

Autoridades de protección civil mantienen monitoreo en la región para descartar posibles afectaciones, al tiempo que exhortaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

México es un país con alta actividad sísmica debido a la interacción de diversas placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos son frecuentes, especialmente en estados del sur como Oaxaca.

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