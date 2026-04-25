Cambio Climático Aumentaría 15% la Mortalidad en México al Generar Fenómenos Extremos

Un estudio del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana advirtió que el cambio climático podría aumentar hasta 15% la mortalidad en México.

Cambio climático y salud en México, del especialista José Alberto Lara Pulido, pone énfasis en los fenómenos extremos como ciclones, inundaciones, lluvias intensas y temperaturas extremas, y sus efectos sanitarios.

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En ese sentido, sostiene que los eventos asociados al clima no solo generan daños inmediatos, sino que aumentan el riesgo de muerte por diversas causas durante semanas posteriores.

El comunicado afirma que la mortalidad por accidentes puede aumentar hasta 70% tras ciclones, mientras que las enfermedades respiratorias pueden duplicarse.

Por su parte, los padecimientos mentales podrían crecer hasta 50% y las enfermedades virales más que duplicarse, según el estudio.

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Población en riesgo

El análisis advierte que el impacto no es homogéneo, pues depende del tipo de evento climático y de las condiciones sociales de la población afectada.

Por esta razón, niños y niñas, personas mayores y quienes viven con enfermedades previas figuran como las poblaciones más expuestas ante los desastres derivados del cambio climático.

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El trabajo de Lara Pulido señala que para 2060 se estima que México podría registrar incrementos de entre 1.4 y 2.5 grados Celsius, lo que intensificaría la frecuencia y severidad de eventos extremos.

Por ejemplo, en el caso del calor intenso, favorece la proliferación de patógenos en alimentos y agua, incrementa alérgenos, además, agrava enfermedades respiratorias.

Alerta por desastres climáticos

El país es altamente vulnerable y datos de 2024 demuestran que los fenómenos hidrometeorológicos concentraron el 83.6% de las pérdidas económicas por desastres.

Para 2025, las proyecciones para las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales ascendieron a los 145 mil millones de dólares, siendo México el país más expuesto ante terremotos, huracanes, incendios forestales y lluvias extremas en América Latina.

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Por ello, el Centrus planteó fortalecer políticas de prevención y adaptación, invertir en infraestructura resiliente, integrar la salud pública en la agenda climática y priorizar a las poblaciones vulnerables.

El estudio concluye que el cambio climático ya no solo es un problema ambiental, sino que ahora se está convirtiendo en una crisis de salud pública.

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Con información de EFE

ICM

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