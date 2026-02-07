Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.4 Sacude Playas de Oaxaca

La madrugada de hoy, sábado 7 de febrero de 2026 se registró un sismo de magnitud 4.4 que fue percibido en la región costera del estado de Oaxaca, particularmente en zonas cercanas a Puerto Escondido. El movimiento telúrico generó alerta entre algunos habitantes; sin embargo, no se reportaron daños materiales ni afectaciones a la población.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 00:04 horas y tuvo como epicentro una zona localizada a 32 kilómetros al este de Puerto Escondido, Oaxaca. El fenómeno presentó una profundidad de 34 kilómetros, característica que contribuyó a que el movimiento fuera moderado y de corta duración.

No activaron protocolos de emergencia

Autoridades locales informaron que, tras el evento sísmico, no fue necesario activar protocolos de emergencia, ya que no se registraron daños en viviendas, carreteras, hospitales ni servicios básicos. Tampoco se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico o de comunicaciones en la región.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 32 km al ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 07/02/26 00:04:42 Lat 15.92 Lon -96.77 Pf 34 km pic.twitter.com/rCyqZC57FL — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 7, 2026

Oaxaca es una de las entidades con mayor actividad sísmica en el país debido a su ubicación en una zona de constante interacción entre placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos son relativamente frecuentes. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantener la calma y seguir las recomendaciones de protección civil ante cualquier eventualidad.

Además, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a revisar sus planes familiares de protección civil, recordando que la prevención es clave ante la actividad sísmica que caracteriza a la región.

