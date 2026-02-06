¿Hay Doble No Circula 7 de Febrero? Prohíben Salir a Estos Carros y Placas Mañana en CDMX-Edomex

Llegamos a un nuevo fin de semana y debido a que mucha gente esta preocupada por la activación de la Contingencia Ambiental, acá te decimos cómo está la calidad del aire y si habrá Doble Hoy No Circula sabatino este 7 de febrero 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan mañana sábado en la CDMX y el Edomex por la restricción vehicular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Desde el pasado mes de enero que no se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex, pero durante los últimos días la calidad de aire en el Valle de México ha sido mala, por lo que por momentos parece cuestión de tiempo para que se implemente el Doble No Circula.

Video: Captan Momento en que Tres Sujetos Roban Camioneta de Carga en Atlacomulco, Edomex

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reciente reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5. Esto vuelve latente la posibilidad de que la CAMe tome medidas para buscar disminuir la contaminación.

Nota relacionada: Costo de Verificación en CDMX 2026: ¿Cuál Es Su Precio a partir del 1 de Febrero por Nueva UMA?

Son solo algunas zonas las que presentan mala calidad del aire, por eso hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México ha decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinde al respecto.

¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino 7 de febrero 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este sábado se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula sabatino 2026 indica que la restricción aplica desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del sábado 7 de febrero.

Video: El Super Bowl Dejará una Derrama de 6 Mil 200 Millones de Pesos en CDMX

Hoy No Circula 7 de febrero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan este sábado?

El programa Hoy No Circula 7 de febrero 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Autos con placas impares : 1, 3, 5, 7 y 9.

: 1, 3, 5, 7 y 9. Carros con holograma 2 de verificación.

Carros con placas foráneas y permisos.

Nota relacionada: Frío en CDMX: Alcaldías con Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 7 de Febrero 2026

Aunque está suspendido del Doble Hoy No Circula sabatino para este 7 de febrero 2026 en CDMX y Edomex, la restricción vehicular aplica de forma normal para este primer sábado del mes, por eso te recordamos que los autos exentos del programa son todos los que tengan holograma 0 y 00, así como carros eléctricos e híbridos.

Historias recomendadas: