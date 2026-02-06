Buscan en Mazatlán a Cuatro Turistas del Edomex; Habrían Sido Secuestrados en el Puerto

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa publicó la ficha de cuatro turistas del Estado de México que desaparecieron el martes pasado en el puerto de Mazatlán.

La Guardia Nacional y autoridades locales pusieron en marcha un operativo para localizar a Óscar García Hernández, y a los hermanos Omar Alexis, Gregorio y Javier Ramírez Sabino.

La última vez que se supo de ellos fue en una tienda de conveniencia localizada en la avenida Sábalo Cerritos, en el mencionado puerto turístico.

El grupo viajaban en dos vehículos conocidos como raizers, que después fueron ubicados por una empresa de renta. Además, de los hombres, iban dos personas más.

Se trata de una mujer y una menor de edad, de 9 años, quienes fueron localizadas con vida en El Habal, al norte del puerto. Ellas también habrían sido secuestradas y posteriormente fueron liberadas.

¿Quiénes son los turistas mexiquenses desaparecidos en Mazatlán?

La Comisión de Búsqueda de Sinaloa informó que fueron vistos por última vez el 3 de febrero, alrededor de las 23:30 horas, sin que hasta el momento se conozca el paradero de los cuatro hombres.

De acuerdo con redes sociales, las personas desaparecidas son originarias de Ixtlahuaca, en el Estado de México.

Óscar García Hernández tiene 30 años.

Omar Alexis Ramírez Sabino tiene 30 años.

Javier Ramírez Sabino tiene 25 años.

Gregorio Ramírez Sabino tiene 19 años.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta investigación por los hechos.

