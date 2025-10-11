Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.9 Sacude Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ajustó el sismo a magnitud 4.9 con epicentro al sur del estado de Oaxaca, movimiento que fue perceptible en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el reporte del SSN, el temblor ocurrió a las 20:26 horas de este 11 de octubre, con epicentro localizado a 35 kilómetros al NORESTE de Matías Romero, a una profundidad de 123 kilómetros. La sacudida fue de corta duración, aunque perceptible en otros municipios.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) activó los protocolos de revisión y monitoreo en hospitales, escuelas y edificios públicos. Hasta el momento, no se reportan daños en infraestructura ni víctimas mortales o lesionados, y se descarta la generación de un tsunami en costas oaxaqueñas.

No ameritó alerta, dice Salomón Jara

En tanto, el gobernador Salomón Jara Cruz señaló que dicho movimiento telúrico no ameritó alerta, debido a que no superó los niveles establecidos en los primeros segundos.

"De acuerdo con el Sismológico Nacional, la magnitud preliminar fue de 5.1 con epicentro al este de Matías Romero. Asimismo, la Coordinación de Protección Civil y Gestión de Riesgos nos informa que no se registran daños", escribió en su cuenta de X.

Hace unos momentos se registró un sismo que no ameritó alerta, debido a que no superó los niveles establecidos en los primeros segundos.



De acuerdo con el Sismológico Nacional, la magnitud preliminar fue de 5.1 con epicentro al este de Matías Romero.



Asimismo, la Coordinación… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 12, 2025

Historias recomendadas:

Saldo Mortal por Lluvias en México: Sube a 41 la Cifra de Fallecidos en 4 Estados

"No Tenemos Nada, Ni Qué Comer", Habitante del Álamo en Veracruz Tras Las Inundaciones