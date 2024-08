“Tenemos Toda la Confianza al Gobernador Rubén Rocha”, Dice AMLO tras Revelación de ‘El Mayo’

Luego de que la supuesta declaración del líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, fuera difundida por un medio estadounidense, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador y afirmó que no es casualidad que la información se dé a conocer un día después de que él lo pidiera al gobierno estadounidense y de que ofreciera conferencia de prensa el embajador Ken Salazar.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día. Porque no hay casualidad, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar sobre el tema y qué bien que ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento, más claro ni el agua y no van de todas maneras, no van a parar, no parará, no les gusta la transformación ni a los de adentro los conservadores ni también a algunos, que están malacostumbrados a sentirse los dueños del mundo, hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados, pues nada más recordar de que México es un país independiente, libre, soberano, aquí mandamos los mexicanos

Gobernador de Sinaloa rechaza dichos de 'El Mayo' Zambada

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las supuestas afirmaciones de Ismael 'El Mayo' Zambada de que el pasado 25 de julio, antes de ser detenido en Texas, se reuniría con él y con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, asesinado ese día, Hector Melesio Cuén.

Rubén Rocha Moya, gobernador Sinaloa:

Primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Dos. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que, para resolver un problema, se habla del problema de la Universidad no tienen, no hay porqué, los problemas que le tocan al gobierno lo resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa, no hay absolutamente nada, nada que pueda vincularme con ese asunto, nada

Frente al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, en la inauguración del Hospital General del IMSS-Bienestar de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha acusó ser estigmatizado por haber nacido en Badiraguato e insistió en que no tuvo que ver con la violencia registrada el día de la detención de 'El Mayo' Zambada. Y pidió la intervención del Ejecutivo Federal ante la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén.

Rubén Rocha Moya, gobernador Sinaloa:

Lo está investigando el tema del asesinato, la Fiscalía del Estado tiene una hipótesis y dijo ‘puede haber otras’ no canceló. Pues yo les quiero decir para que no haya sospechas de ninguna naturaleza, más bien, le quiero pedir al presidente que por favor sea el conducto para hablar con el fiscal general de la República y decirle que nosotros quisiéramos que atraiga la investigación investiguen, la Fiscalía General, que esté allá y que se garantice una mayor imparcialidad. No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para eso, pero no queremos

Sheinbaum también respalda al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también respaldó al gobernador morenista.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa:

Decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiera estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo

Antes, estuvieron en Los Cabos, Baja California Sur para inaugurar una clínica del ISSSTE.

