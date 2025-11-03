Thanksgiving 2025: ¿En Qué Partes de México se Celebra el Día de Acción de Gracias?

Se acerca el Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes para los estadounidenses. Pero el Thanksgiving también se festeja en México. Te contamos qué ciudades de nuestro país celebrarán este día.

¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias es una celebración mayor, comparable con la Navidad, para los estadounidenses. La celebración nació en Nueva Inglaterra, cuna de la colonización británica en América.

Con esta celebración, los puritanos buscaban honrar el fin de la cosecha de cara al inicio del invierno, pero también buscaban desplazar celebraciones religiosas que asociaban al catolicismo.

La celebración se extendió a otros sitios de influencia anglosajona, como Canadá, en Norteamérica, así como hacia algunas islas del Caribe, como Granada y Santa Lucía.

También se celebra el Thanksgiving en Liberia, la antigua colonia estadounidense en la costa occidental de África. En el siglo XX, la celebración aterrizó en sitios tan lejanos como Brasil, donde es celebrada por una pequeña pero fiel minoría.

¿En qué partes de México se celebra el Día de Acción de Gracias?

Desde hace algunas décadas, cada vez más familias mexicanas celebran el Día de Acción de Gracias en México. La celebración ocurre, principalmente, en el norte de nuestro país, en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Especialmente, se celebra el Thanksgiving en aquellos sitios en vecindad directa con los Estados Unidos, como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

No es infrecuente que muchos mexicanos crucen hacia Estados Unidos durante las celebraciones aledañas al Día de Acción de Gracias, como son los desfiles que se celebran en varias ciudades al sur de Estados Unidos.

¿Cuál es el platillo principal de Thanksgiving?

Por lo general, el pavo es el platillo principal del Día de Acción de Gracias, tanto en Estados Unidos y Canadá, como en México. No obstante, cada vez más familias se permiten experimentar con otros platillos.

Eso sí: cuando se elige el pavo como platillo principal, lo tradicional es que este sea acompañado con puré de manzana. También es tradicional el puré de papa, así como el pay. En el sur de Estados Unidos es muy popular la ensalada agridulce de col.

