¿Cuánto Tiempo Dura el Servicio Militar y Qué Significan Bola Blanca y Negra?

El Servicio Militar es uno de los trámites obligatorios con los que se debe cumplir, de acuerdo con la Constitución, así como la Ley del Servicio Militar y su Reglamento. Sin embargo, una de las dudas más comúnes es cuánto tiempo dura y qué significan bola blanca y bola negra.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Servicio Militar Nacional (SMN) es de orden público para los varones mexicanos por nacimiento o por naturalización que cumplan los 18 años de edad.

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¿Cuánto dura el servicio social en México?

Los soldados y las mujeres voluntarias que cumplen encuadrados acuden únicamente 13 sábados, de acuerdo al programa general de adiestramiento del Servicio Militar Nacional, así como los encuadrados voluntariamente en las Compañías del S.M.N. (acudiendo de lunes a sábado por tres meses), se adiestran para adquirir los conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente.

Deben acudir, según apunta Defensa, a los Centros de Adiestramiento establecidos en las Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, para desarrollar en ellos habilidades, valores y virtudes que les permitan ser mejores ciudadanos.

¿Qué significa bola blanca y negra?

Quienes obtienen bola blanca o bola azul deben integrarse a la modalidad encuadrada. Esto quiere decir que deben cumplir con:

Asistir a capacitación militar presencial.

Serán asignados a Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada.

Tendrán un calendario fijo de actividades.

El encuadramiento incluye sesiones programadas, registro formal durante el reclutamiento y participación activa en la etapa de adiestramiento.

La bola negra indica que el solicitante quedará a disponibilidad. Esto significa:

No se asiste al adiestramiento encuadrado.

Se debe cumplir con los lineamientos administrativos en la Zona Militar correspondiente.

Los plazos, obligaciones y fecha de liberación se mantienen bajo el mismo esquema del SMN.

Aunque esta modalidad requiere menos presencia física, el participante sigue sujeto a la normatividad del servicio.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la cartilla militar del SMN?

Acta de Nacimiento certificada por el Registro Civil, con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones y una copia legible de la misma.

Original y copia de un comprobante de domicilio vigente (Recibo de agua, luz, teléfono, etc.).

Original y copia del comprobante del grado máximo de estudios (Certificado de primaria, secundaria, preparatoria, etc.).

Original y copia de la Clave Única del Registro de Población.

Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas) de 35 X 45 mm., de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque, que las facciones de la persona interesada se distingan con claridad, sin tocado (gorra, sombrero, etc.), sin lentes, con las orejas descubiertas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones, el color de cabello deberá ser natural sin teñir en colores llamativos, del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla, deben medir 21 mm.

Para el personal masculino con el bigote recortado hasta la comisura de los labios, el corte de cabello será “casquete corto”, sin barba y patillas recortadas.

Para el personal femenino será con el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

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