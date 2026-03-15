Tragedia en Guelatao: Avanzan Resultados de Investigación por Incidente Vial que Dejó 4 Muertos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, dio a conocer que avanzan las investigaciones con los primeros resultados de los trabajos periciales sobre el incidente vial en el que se impactó un vehículo contra una vivienda el sábado en San Pablo Guelatao, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia estatal, las primeras diligencias y peritajes, el percance se registró en la calle Reforma, esquina con la carretera federal, donde un camión de plataforma perdió el control y se impactó contra un domicilio particular habilitado como tienda. En el interior del inmueble falleció una mujer adulta mayor.

"Los trabajos iniciales permitieron establecer un saldo preliminar de cuatro personas sin vida —entre ellas el conductor de la unidad— así como personas lesionadas".

Ante estos hechos, la FGEO aseguró que brinda acompañamiento a las familias de las víctimas e intensifica las labores legales y periciales para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades por este accidente.

Video: Camión Torton Choca Contra Vivienda en Guelatao de Juárez, Oaxaca; Al Menos 8 Heridos

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